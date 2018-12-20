Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta Brezilyalı oyuncu Alex Sandro'nun sözleşmesi uzatıldı.

Juventus Kulübü, 27 yaşındaki Alex Sandro'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Sol kanadın hem savunma hem de hücum hattında görev yapabilen Alex Sandro, 2015'te Portekiz ekibi Porto'dan transfer edildi.

Alex Sandro, bu sezon Juventus'ta 20 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.



