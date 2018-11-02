Alex De Souza'dan Mathieu Valbuena'ya derbi desteği geldi!

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza, Fransız yıldız Valbuena'ya başarılar diledi.



Valbuena, akşam saatlerinde bir derbi paylaşımı yapmış ve, "Derbi günü, renklerimizi seviyorum" demişti.



Yazıya yorum yapan Alex De Souza ise Valbuena'ya "İyi şanslar, kardeşim" diyerek cevap verdi.



Bunun üzerine Valbunea, "Teşekkürler dostum, herşeyimizi vereceğiz." dedi.



Galatasaray ve Fenerbahçe saat 21:00'de, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



İşte o diyalog;





