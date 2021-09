ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ALES/2'de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı ve 150 dakika süre verildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının tamamlanmasının ardından gözler ALES sonuç ekranına çevrildi.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES puanı nasıl hesaplanır?

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.