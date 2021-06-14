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Sağlık Alerjik rinit (saman nezlesi) nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?
Sağlık

Alerjik rinit (saman nezlesi) nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

Alerjik rinit diğer adıyla saman nezlesi bahar mevsimlerinde ortaya çıkan bir alerji türüdür. Bu alerji kişiyi hem sağlık hem de sosyal açıdan ciddi bir şekilde etkiler. Alerjik rinit belirtilerine sahip olduğunu düşünen kişiler, bu rahatsızlığın belirtilerini ve nasıl tedavi edildiğini araştırıyor. Peki, Alerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:45:00 -
Alerjik rinit (saman nezlesi) nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

Alerjik rinit, mevsimsel alerjik rinit’te en sık polenlere bağlı olarak bulgular ortaya çıkar. Belirli dönemlerde duyarlı olunan alerjenler havada varsa semptomlar görülür. Diğer zamanlarda şikayetleri yoktur. Semptomlar polenlere bağlı olduğu için bölgeler arasında da farklılıklar gözlenebilir. Peki, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? İşte merak edilen haberin detayları…

Alerjik rinit (saman nezlesi) belirtileri nelerdir?

1-Burun akıntısı ve tıkanıklığı,

2-Gözlerin sulanması, kaşınması,

3-Hapşırma atakları,

4-Öksürük krizleri,

5-Geniz akıntısı,

6-Halsizlik,

7-Şişmiş göz altları,

8-Boğazda ve gırtlakta kaşıntı. 

Alerjik rinit (saman nezlesi) nasıl tedavi edilir?

Alerjik rinit tedavisinde başvurulan yöntem olarak öne çıkan aşı tedavisi, nedene yönelik bir yöntem olarak tanımlanır. Aşı tedavisine başlamadan önce gerekli alerji testleri yapılmalı ve bireyde şikâyetlere yol açan alerjen veya alerjenler tespit edilmelidir. Aşı tedavisi ile alerjik semptomlara neden olan maddeler giderek artan dozlarda uygulanır ve böylece bireyde sıkıntıya neden olan alerjene karşı bağışıklığın sağlanması amaçlanır. 

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