0553 313 94 23
impression

Alerjik nezle tedbir ister

Burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hapşırık… Belirtileri gribe çok benzese de sanılanın aksine alerjik nezle bulaşmaz. Ancak özellikle alerjik nezlesi olan çocuklar tedavi edilmediği taktirde daha kolay enfeksiyon kapıyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 20:50
Alerjik nezle tedbir ister


Burun tıkanıklığı ve kaşıntısı ile hapşırık gibi belirtileri olan alerjik nezle, kimi zaman grip ile karıştırılsa da bulaşıcı değil. Ana belirtisi burun tıkanıklığı olan alerjik nezle şikayetleri tedavi ile büyük ölçüde azalır.

Küçük çocuklarda mevsim ayırmaksızın görülen ve büyük sıkıntılara neden olan alerjik nezlenin kendisi bulaşıcı değil, ancak bu çocuklara kışın sık görülen viral enfeksiyonlar kolay bulaşıyor.

Alerjiye bağlı olarak burnu tıkalı olan çocuk bir de enfeksiyonla gelen burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi yakınmaları kolay atlatamıyor.

Peki ne yapacağız?

Alerjik nezlenin seyrini evdeki akarlar etkiliyor. Gözle göremediğimiz bu canlılar, alerjinin ortaya çıkmasına ve astım krizinin yaşanmasına sebep olabiliyor.

Bazı evler hastalığın ortaya çıkmasını tetikliyor. Rutubetli olan bodrum katı, çatı katı ya da kuzeye bakan daireler uygun değildir. Evin tamamı ya da en azından oturma ve yatak odaları güneş almalı. Ev her gün havalandırılmalı. Kışın ev içi sıcaklık 20-22 derece arasında olmalı.

Yatak odası olabildiğince boş olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulunmamalı. Toz tutabilecek televizyon, elektronik aletler, kitaplık ve özellikle tüylü, içi doldurulmuş oyuncaklar yatak odasından çıkarılmalı.

Zeminde halı, kilim ya da post bulunmamalı. Kadife perdeler asla!

Yün ya da kuş tüyü yatak, yastık yerine orlon gibi sentetik liflerden yapılanlar tercih edilmeli. Kuş tüyü yorgan ve yastıkların zararı kuş tüyünden değil içinde barındırdığı akarlardandır.

Yatak ve yastıkların alerjen geçirmeyen plastik veya vinil bir kılıfla kaplanması alerjenlere teması önemli ölçüde azaltan bir uygulamadır.

Yorgan ve yastıklar düzenli olarak yıkanmalı. Yatak takımları da haftada bir kez 60 derece üzerinde sıcak suyla yıkanmalıdır. Sirkeli su ile durulanmalıdır.

Oturma odasında yünlü kumaşlar bulundurmamalısınız. Süpürge ve standart elektrikli süpürgeler uygun temizleme araçları değildir. Emiş gücü yüksek ve çektikleri tozu tekrar havaya karıştırmayan özel elektrik süpürgeleri var.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 20:50
  1. alerjik nezle
  2. tedbir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Rizespor'u rahat geçti
    1. Beşiktaş, Rizespor'u rahat geçti
    2. Robertson: Trump siyasi bedel ödeyebilir
    3. Fatih Tezcan'dan olay paylaşım!
    4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    5. Beşiktaş'ın yediği golde tartışma!
    6. Beşiktaş Taraftarı, Özyakup'u ıslıkladı
    7. Adana’da düğünde akrabalar arasında..
    8. Kartal 4 maç sonra nefes aldı!
    9. Akhisarspor hayata döndü! 1-0
    10. Yozgat Valisi Yurtnaç veda etti
    11. Bursa'da çarptığı kadının yanından..
    12. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi..
    13. İran'dan 'Türkiye' açıklaması: Bu..
    14. New York borsası yükselişle başladı
    15. Avrupa borsaları arttı
    16. Mustafa Pektemek, 11'de çıktığı ilk..
    17. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı..
    18. Ev yapımı vazelin tarifi
    19. İngiltere Maliye Bakanı Hammond:..
    20. Endonezya'daki uçak kazasının..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?