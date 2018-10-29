Alerjik nezle tedbir ister



Burun tıkanıklığı ve kaşıntısı ile hapşırık gibi belirtileri olan alerjik nezle, kimi zaman grip ile karıştırılsa da bulaşıcı değil. Ana belirtisi burun tıkanıklığı olan alerjik nezle şikayetleri tedavi ile büyük ölçüde azalır.

Küçük çocuklarda mevsim ayırmaksızın görülen ve büyük sıkıntılara neden olan alerjik nezlenin kendisi bulaşıcı değil, ancak bu çocuklara kışın sık görülen viral enfeksiyonlar kolay bulaşıyor.

Alerjiye bağlı olarak burnu tıkalı olan çocuk bir de enfeksiyonla gelen burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi yakınmaları kolay atlatamıyor.

Peki ne yapacağız?

Alerjik nezlenin seyrini evdeki akarlar etkiliyor. Gözle göremediğimiz bu canlılar, alerjinin ortaya çıkmasına ve astım krizinin yaşanmasına sebep olabiliyor.

Bazı evler hastalığın ortaya çıkmasını tetikliyor. Rutubetli olan bodrum katı, çatı katı ya da kuzeye bakan daireler uygun değildir. Evin tamamı ya da en azından oturma ve yatak odaları güneş almalı. Ev her gün havalandırılmalı. Kışın ev içi sıcaklık 20-22 derece arasında olmalı.

Yatak odası olabildiğince boş olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulunmamalı. Toz tutabilecek televizyon, elektronik aletler, kitaplık ve özellikle tüylü, içi doldurulmuş oyuncaklar yatak odasından çıkarılmalı.

Zeminde halı, kilim ya da post bulunmamalı. Kadife perdeler asla!

Yün ya da kuş tüyü yatak, yastık yerine orlon gibi sentetik liflerden yapılanlar tercih edilmeli. Kuş tüyü yorgan ve yastıkların zararı kuş tüyünden değil içinde barındırdığı akarlardandır.

Yatak ve yastıkların alerjen geçirmeyen plastik veya vinil bir kılıfla kaplanması alerjenlere teması önemli ölçüde azaltan bir uygulamadır.

Yorgan ve yastıklar düzenli olarak yıkanmalı. Yatak takımları da haftada bir kez 60 derece üzerinde sıcak suyla yıkanmalıdır. Sirkeli su ile durulanmalıdır.

Oturma odasında yünlü kumaşlar bulundurmamalısınız. Süpürge ve standart elektrikli süpürgeler uygun temizleme araçları değildir. Emiş gücü yüksek ve çektikleri tozu tekrar havaya karıştırmayan özel elektrik süpürgeleri var.