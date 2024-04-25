Alerji semptomlarını doğal çözümlerle hafifletmek mümkün!

Alerjiler, bağışıklık sistemimizin vücudu yabancı maddelere karşı koruma mekanizmasının aşırı tepkisi olarak ortaya çıkar. Polen, küf sporları, ev tozu akarları ve hayvan tüyleri gibi çevresel alerjenler, semptomlara neden olabilir. Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, “Bu semptomlar arasında burun tıkanıklığı, kaşıntı, hapşırma, gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi rahatsız edici durumlar bulunduğunu belirtti. süreci rahat geçirebilmek için öncelikle bu alerjenlerle baş etmeliyiz. Ezgi Nevçehan, “Bunun için 500 ml suyun içine 50 damla karanfil ve 50 damla palmarosa uçucu yağlarını damlatın ve yıkanmayan ev tekstiline, çalışma ortamında bulunan mobilyalara ya da araba koltuklarına bu karşımı çalkalayarak sıkın. Alerjik semptomları rahatlatmak için ilk adım böyle olmalı” dedi.

Alerji semptomlarını hafifletmek ve kontrol altına almak için bitkisel tedavilerden de yararlanabiliriz. Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, “Fitoterapi (bitkisel tedavi) alanında, papatya, biberiye, ısırgan otu, yeşil çay ve zencefil gibi bitkilerin anti-enflamatuar ve antihistaminik özellikleri sayesinde semptomlarınızı azaltabilirsiniz. Ancak, bitkisel tedavileri kullanmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir, çünkü bazı bitkiler ilaçlarla etkileşime girebilir veya yan etkilere neden olabilir” bilgisini paylaştı.

Ezgi Nevçehan, Aromaterapi’nin, alerji semptomlarını hafifletmek için başka bir etkili doğal yaklaşım olduğunu vurguladı. Nevçehan, “Lavanta yağı, nane yağı, çay ağacı yağı, nioli, selvi ve limon yağı gibi esansiyel yağlar, anti-enflamatuar ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir ve burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve hapşırma gibi semptomları hafifletebilir. Ancak, esansiyel yağların cilt üzerinde doğru şekilde kullanılması ve seyreltilmesi önemlidir, aksi takdirde cilt tahrişine neden olabilir” şeklinde konuştu.

Alerjik Semptomları Hafifletmek İçin Doğal Çözümler

Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, bu aşamada alerjik reaksiyonların sebep olduğu burun tıkanıklığı, hapşırma gibi belirtileri ortadan kaldıracak bir tarif verdi.

40 damla selvi

20 damla nioli

20 damla günlük

10 damla nane

10 damla lavanta

Nevçehan, “Hazırladığınız bu karışımı gün içinde dışarı çıkarken, şikayetleriniz çok arttığında ve gece uyumadan önce burun kenarınıza, hafif iç çeperlere gelecek şekilde sürülmesi gerektiğini ve uyumadan önce yastığınızın kenarına damlatarak keyifli bir nefes alabileceğinizi söyledi.

Besin takviyelerinin önemi çok büyük

Ezgi Nevçehan, “Bu süreçte besin takviyelerinin de önemi çok büyük. Doğru zamanda, doğru etken madde ile kullanımı sağlanan besin takviyelerinin semptomları rahatlattığı ve tedavi ettiği artık kanıtlanmış durumda. C vitamini, probiyotikler, omega-3 yağ asitleri ve quercetin, çörek otu yağı, üzüm çekirdeği ekstreleri gibi takviyeler bağışıklık sistemini güçlendirerek alerjiye bağlı iltihaplanmayı azaltabilir. Ayrıca, alerjenlere maruziyeti azaltmak da semptomları kontrol altına almak için önemlidir. Polen mevsiminde dışarıda zaman geçirmeyi sınırlamak, evde toz alerjenlerini azaltmak için düzenli temizlik yapmak ve alerjen filtrelerini kullanmak gibi önlemler alınabilir. Ayrıca, alerji semptomlarını tetikleyebilecek yiyeceklerden kaçınmak da önemlidir” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan herkesin vücudunun farklı tepkiler verebileceğine dikkat çekerek, bu nedenle alerji tedavisi veya semptomları hafifletici yöntemler konusunda bir sağlık uzmanına danışmanın önemli olduğunu söyledi. Nevçehan ayrıca, acil durumlar için bir alerji planına sahip olmak ve gerekli tedavileri yanınızda bulundurmanın önemini vurguladı.