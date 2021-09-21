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Kültür - Sanat Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular sürüyor
Kültür - Sanat

Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonuyla 22-27 Kasım’da düzenlenecek 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivaline başvurular devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:05:00 -
Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular sürüyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde bu yıldan itibaren gerçekleşecek olan “Son Taslak Endüstri Bölümü” geleceğin sinemacılarına destek verecek. Kısa Film Yapım Desteği ve Proje Geliştirme Desteği Ödülü’nde tür sınırlamasına bakılmaksızın yapım desteğine başvuracak projelerin, Hz. Muhammed’in hayatı ve ahlakına atıf veya günümüzde Müslüman olmanın sorumluluğuna dair bir konuya referans içermesi şartı aranacak. Festivale ilişkin detaylı bilgilere “www.alemlererahmetfilm.com” adresinden ulaşılabilir.

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