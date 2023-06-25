Âlem sanatçı görsün! Devlet düşmanı şarkıcılar çılgına dönecek! Helal olsun sana Şükriye Tutkun

Ödül törenlerini devlete hakaret etmek için vesile haline getiren sözde sanatçılara Şükriye Tutkun’dan tokat gibi bir cevap geldi. Tutkun’un, "Devlet benim babamdır. Ben yandaşım, evet, hiçbir partinin değil, devletimin yanındayım” sözlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, “Böyle karakterli ünlüler de var” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Malum, kerameti kendinden menkul bazı sözde sanatçılar, ödül törenlerini devlete hakaret etmek için vesile haline getirdiler. Söyledikleri her cümle, toplumun büyük kesiminde infial yaratıyor. Sonra da çıkıp özür dilemeye kalkıyorlar. Sanki yolda yürürken yanlışlıkla ayağımıza basmışlar gibi. Kimi de toplumun dengesini bozmayı, ahlaki erozyon yaratmayı amaç edinen eşcinsel derneklerine açıktan destek verip, reklamlarını yapıyorlar.

Şükür ki bu ülkede "gerçek" sanatçılar da var. Tıpkı Şükriye Tutkun gibi. Bakın Tutkun, geçenlerde sahnede o fırsatçıların yüzüne şamar gibi inen hangi cümleleri kurdu:

"Devlet benim babamdır. Ben yandaşım, evet, hiçbir partinin değil, devletimin yanındayım. 14 yıl yetiştirme yurdunda kaldım. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde konser vermek benim vazifem. Beni koruyan, annemin, babamın yapmadığını yapan devletime minnettarım." Eğer o duyguyu henüz yitirmedilerse, "bazılarının" utanmasına vesile olur inşallah…”



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