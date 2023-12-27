Alçaklar! Yahudinin Müslüman mezarlığında yaptığı mide bulandırdı
Katil İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te fanatik bir Yahudi, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait bir mezarlığa kesik eşek başı astı.
Filistin’in işgal altındaki topraklarından Doğu Kudüs’te fanatik Yahudilerin, Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.
Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fanatik bir Yahudi’nin Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Bab al-Rahma mezarlığına kesik eşek başı astığı aktarıldı.
Sözde psikolojik sorunları olduğu iddia edildi
İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada ise, mezarlığa yönelik çirkin saldırıyla ilgili "akli dengesinin bozuk" olduğu iddia edilen 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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