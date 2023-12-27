Alçaklar! Yahudinin Müslüman mezarlığında yaptığı mide bulandırdı

Filistin’in işgal altındaki topraklarından Doğu Kudüs’te fanatik Yahudilerin, Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fanatik bir Yahudi’nin Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Bab al-Rahma mezarlığına kesik eşek başı astığı aktarıldı.

Sözde psikolojik sorunları olduğu iddia edildi

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada ise, mezarlığa yönelik çirkin saldırıyla ilgili "akli dengesinin bozuk" olduğu iddia edilen 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.