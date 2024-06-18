Alçak Youtuber Arnavutluk'a kaçtı! Muhalefet partileri bana destek çıkmıyor diyerek ağladı
İslam'a ve Peygamberimize aşağılık hakaretlerde bulunan Diamond Tema isimli ateist yurtdışına kaçarak bir video yayınladı. Videoda muhalefet partilerinden destek istedi.
Peygamberimize alçakça iftira atarak hakaretlerde bulunan ucube Youtuber Diomand Tema, Arnavutluk’a kaçtığını ve burada birkaç ay kalacağını belirtti.
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Arnavutluk'a kaçan Youtuber, "birkaç ay sonra nasılsa herkes unutur, olay soğur o zaman gelirim" ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerinden destek gelmediğini söyleyen Tema, “ben şeriatı istemiyorum, laikliği ve Cumhuriyeti savunuyorum, partiler bana destek çıkmıyor” dedi.