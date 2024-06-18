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Gündem Alçak Youtuber Arnavutluk'a kaçtı! Muhalefet partileri bana destek çıkmıyor diyerek ağladı
Gündem

Alçak Youtuber Arnavutluk'a kaçtı! Muhalefet partileri bana destek çıkmıyor diyerek ağladı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 09:29:00 -

İslam'a ve Peygamberimize aşağılık hakaretlerde bulunan Diamond Tema isimli ateist yurtdışına kaçarak bir video yayınladı. Videoda muhalefet partilerinden destek istedi.

Peygamberimize alçakça iftira atarak hakaretlerde bulunan ucube Youtuber Diomand Tema, Arnavutluk’a kaçtığını ve burada birkaç ay kalacağını belirtti.

Merak etme biz unutturmayız

Arnavutluk'a kaçan Youtuber, "birkaç ay sonra nasılsa herkes unutur, olay soğur o zaman gelirim" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinden destek gelmediğini söyleyen Tema, “ben şeriatı istemiyorum, laikliği ve Cumhuriyeti savunuyorum, partiler bana destek çıkmıyor” dedi.

Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!
Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!

Aktüel

Altay Cem Meriç'in, etki ajanı Diamond Tema'nın videolarına cevabı gündem oldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
3
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Yorumlar

YAŞLI

Tam feto ağzı alçak münafık ben bildim bileli şeriat getirecekler kızlar okula gidemiyecek laiklik vesaire ulan iblis hangisine rasladın senin ağababan vatan haini feto iblisi bilebeceremedi  gürühü insanlığın yüz karaları ulan bukalemun bile sizin renk değiştirmenize şaşıyor

Ali

Türkiye Cumhuriyeti devleti laiktir.yonetim şekli cumhuriyet tır.baska türlü bı girişim sıkar.
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