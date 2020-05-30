Alçak saldırı: 'Dur' ihtarına uymayan şahıs polise ateş açtı! Yaralı polis kurtarılamadı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir zanlı kaçarken ateş açtı. Olayda 1 polis yaralandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atakan Arskan. isimli bir polis, şüpheli şahısa dur ihtarı yaptı. A.P isimli şahıs sokaklardan kaçmaya çalıştı. Şahıs kaçarken polislere ateş etti, Arslan açılan ateşle yaralandı.
POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON SÜRÜYOR
Polis memurlarına ateş açan ve bir polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.
POLİS MEMURU EVLİ VE 3 ÇOCUĞU VARDI
Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.