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Diyarbakır'da korku dolu gece

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AA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'da korku dolu gece

Diyarbakır'da meydana gelen anız ve örtü yangını sonrası ekipler adeta seferber oldu.

#1
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

Lice ilçesinde çıkan anız ve örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

#2
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

İlçeye bağlı Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahalleleri mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

#3
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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