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Teknoloji-Bilişim
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ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng, yapay zeka sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, yeni modellerin de açık kaynak kodlu olacağını belirtti.

#1
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Liang Wenfeng, toplantıda yapay zeka alanındaki güç yoğunlaşması ve tekelleşme eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Liang’a göre yapay zeka pazarı, tek bir şirketin domine edebileceği dar bir alan değil. Bu nedenle sektörün geleceğinde geniş rekabet ve verimli maliyet yönetimi belirleyici olacak.

#3
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

DeepSeek kurucusu, yapay zeka şirketlerinin yalnızca yüksek kâr marjlarına odaklanmasının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

#4
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Liang, aşırı kâr hedefleyen şirketlerin uzun vadede daha pahalı altyapı, daha zayıf erişilebilirlik ve daha sınırlı rekabet gücüyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

#5
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Liang Wenfeng, DeepSeek’in API fiyatlandırmasının da bu bakış açısıyla şekillendiğini söyledi.

#6
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Şirketin hedefinin en yüksek kârı elde etmek değil, altyapı maliyetlerini sürdürülebilir biçimde karşılamak olduğu belirtildi.

#7
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Liang’a göre gelecekte dünya genelinde yalnızca sınırlı sayıda büyük dil modeli geliştiricisi ayakta kalabilecek.

#8
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Ancak bu şirketlerin hiçbirinin olağanüstü kâr marjlarına ulaşamayacağını savunan Liang, rekabetin model kalitesinden çok maliyetlerin ne kadar etkin yönetildiği üzerinden şekilleneceğini değerlendirdi.

#9
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

DeepSeek kurucusunun açıklamaları, yapay zeka sektöründe fiyatlandırma, erişilebilirlik ve rekabet başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

#10
Foto - ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı

Liang’ın mesajı, yapay zeka alanında kalıcı başarının yalnızca güçlü model geliştirmekten değil, aynı zamanda maliyetleri düşük tutup teknolojiyi geniş kitlelere ulaştırabilmekten geçtiği yönünde yorumlandı.

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