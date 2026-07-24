ABD'yi bitirmeye kararlılar! Yapay zekada Çin rüzgarı
DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng, yapay zeka sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, yeni modellerin de açık kaynak kodlu olacağını belirtti.
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DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng, yapay zeka sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, yeni modellerin de açık kaynak kodlu olacağını belirtti.
Liang Wenfeng, toplantıda yapay zeka alanındaki güç yoğunlaşması ve tekelleşme eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Liang’a göre yapay zeka pazarı, tek bir şirketin domine edebileceği dar bir alan değil. Bu nedenle sektörün geleceğinde geniş rekabet ve verimli maliyet yönetimi belirleyici olacak.
DeepSeek kurucusu, yapay zeka şirketlerinin yalnızca yüksek kâr marjlarına odaklanmasının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Liang, aşırı kâr hedefleyen şirketlerin uzun vadede daha pahalı altyapı, daha zayıf erişilebilirlik ve daha sınırlı rekabet gücüyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.
Liang Wenfeng, DeepSeek’in API fiyatlandırmasının da bu bakış açısıyla şekillendiğini söyledi.
Şirketin hedefinin en yüksek kârı elde etmek değil, altyapı maliyetlerini sürdürülebilir biçimde karşılamak olduğu belirtildi.
Liang’a göre gelecekte dünya genelinde yalnızca sınırlı sayıda büyük dil modeli geliştiricisi ayakta kalabilecek.
Ancak bu şirketlerin hiçbirinin olağanüstü kâr marjlarına ulaşamayacağını savunan Liang, rekabetin model kalitesinden çok maliyetlerin ne kadar etkin yönetildiği üzerinden şekilleneceğini değerlendirdi.
DeepSeek kurucusunun açıklamaları, yapay zeka sektöründe fiyatlandırma, erişilebilirlik ve rekabet başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.
Liang’ın mesajı, yapay zeka alanında kalıcı başarının yalnızca güçlü model geliştirmekten değil, aynı zamanda maliyetleri düşük tutup teknolojiyi geniş kitlelere ulaştırabilmekten geçtiği yönünde yorumlandı.
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