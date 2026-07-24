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Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı:  Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı:  Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz

Müslümanlara yönelik sohbet ve uyarılarıyla dikkat çeken Erdal Sadi Hoca, bu kez düğünlere katılım konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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#1
Foto - Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı:  Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz

Erdal Sadi, katıldığı bir programda düğünlerde kadınların oynamasını sert sözlerle eleştirdi.

#2
Foto - Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı:  Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz

Düğün organizasyonlarıyla ilgili konuşan Sadi, "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

#3
Foto - Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı:  Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz

Konuşmasında düğünlerde kadın ve erkeklerin birlikte eğlenmesine de değinen Erdal Sadi, ailelerin bu tabloya sessiz kalmasını eleştirdi. Görüşlerini çeşitli benzetmelerle dile getiren Sadi, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı:  Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz

"Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz. Üç beş arkadaşın, 'Hanımını çağır da bizim önümüzde oynasın' demesine tepki gösterirsiniz ama eşinizin ya da kızınızın yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz."

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Yorumlar

....

her yerleri haram eee sözlerinin de uhreviyatı etkisi yok..

Ahmet

Hocam bir umreye gider arınıp geliriz inşallah.
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