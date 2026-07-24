Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı:  Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz

"Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz. Üç beş arkadaşın, 'Hanımını çağır da bizim önümüzde oynasın' demesine tepki gösterirsiniz ama eşinizin ya da kızınızın yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz."