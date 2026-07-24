Erdal Sadi'den dikkat çeken çağrı: Şu düğünlere gitmeyin kardeşim Allah’a bunun hesabını veremeyiz
Müslümanlara yönelik sohbet ve uyarılarıyla dikkat çeken Erdal Sadi Hoca, bu kez düğünlere katılım konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Müslümanlara yönelik sohbet ve uyarılarıyla dikkat çeken Erdal Sadi Hoca, bu kez düğünlere katılım konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Erdal Sadi, katıldığı bir programda düğünlerde kadınların oynamasını sert sözlerle eleştirdi.
Düğün organizasyonlarıyla ilgili konuşan Sadi, "Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Konuşmasında düğünlerde kadın ve erkeklerin birlikte eğlenmesine de değinen Erdal Sadi, ailelerin bu tabloya sessiz kalmasını eleştirdi. Görüşlerini çeşitli benzetmelerle dile getiren Sadi, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Şu düğünlere gitmeyin kardeşim. Allah’a bunun hesabını veremeyiz. Üç beş arkadaşın, 'Hanımını çağır da bizim önümüzde oynasın' demesine tepki gösterirsiniz ama eşinizin ya da kızınızın yüzlerce erkeğin önünde oynamasını alkışlıyorsunuz."
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