Gündeme oturan açıklama geldi: Migros'u kapattık
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Migros'la ilgili devam eden hukuki süreçte mahkemenin verdiği son kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kamuoyuna açıkladı.
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Migros'la ilgili devam eden hukuki süreçte mahkemenin verdiği son kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kamuoyuna açıkladı.
Şahinbey Belediyesi ile Migros arasında gıda denetimleri nedeniyle başlayan hukuki süreç devam ediyor. Belediye zabıta ekiplerinin daha önce gerçekleştirdiği kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve küflenmiş ürünlerin satışta olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine ilgili Migros şubesi 3 gün süreyle faaliyet dışı bırakılmıştı.
Market yönetiminin bu cezaya karşı yaptığı başvurular ise mahkeme tarafından art arda üç kez reddedilmişti.
Geçtiğimiz hafta yapılan yeni denetimlerde benzer ihlallerin tekrar tespit edilmesi üzerine belediye ekipleri aynı şubeyi bu kez 7 gün süreyle mühürledi.
Migros'un bu karara karşı yaptığı yürütmeyi durdurma talebi ve itiraz başvurusu da mahkeme tarafından kabul edilmedi. Böylece yargı, belediyenin uyguladığı yaptırımı dördüncü kez haklı bulmuş oldu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş sağlığının her türlü ticari kaygının önünde geldiğini belirtti.
Mehmet Tanmazoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Migros'u bir kez daha kapattık. Bozuk ve küflenmiş ürün sattığı için 7 gün kapattığımız Migros’un "yürütmeyi durdurma" talebinin mahkemece reddedildiğini dün duyurmuştuk. Migros’u cezası tamamlanıncaya kadar yeniden kapattık. Bu son uyarı.
Migros’a ikinci kapatma cezamızdı; aynı ihlalin tekrarlanması halinde ruhsatı iptal edip işletmeyi tamamen faaliyetten men edeceğiz. Hemşehrilerimizin sağlığını hiç kimsenin kâr hırsına kurban etmeyecek, denetimlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.
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