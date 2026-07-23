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Kırıkkale'de kahreden kaza! Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kırıkkale'de kahreden kaza! Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti

Kırıkkale'de akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada Jandarma Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu yaşamını yitirdi.

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Foto - Kırıkkale'de kahreden kaza! Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti

Acı kazanın anı ise arkadan gelen başka bir motosikletlinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Foto - Kırıkkale'de kahreden kaza! Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti

Otomobille Çarpışan Motosiklet Savruldu Kaza, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Engin Keyvanoğlu yönetimindeki 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. idaresindeki 71 AK 525 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Foto - Kırıkkale'de kahreden kaza! Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Foto - Kırıkkale'de kahreden kaza! Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti

Görev Yaptığı Şehirde Can Verdi Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Engin Keyvanoğlu’nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Foto - Kırıkkale'de kahreden kaza! Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu hayatını kaybetti

Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Başka bir motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve motosiklet ile sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

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