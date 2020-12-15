Albaraka Türk’ün çevreci adımları rekor getirdi

Açıklanan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020 raporu kapsamında; Albaraka Türk; İklim değişikliği (climate change) kategorisinde “A-“ ve su güvenliği (water security) kategorisinde “B-“ skoru elde etti. 2019 yılına göre skorunu yükseltmeye devam ederek en yüksek skoru alan Albaraka Türk, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek skoru elde eden bankalardan birisi oldu. “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak” vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk’ün, tüm faaliyetlerini çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütmeye ve skorunu artırmaya devam ettiğini vurgulayan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, “Bankacılık sektöründe en yüksek skorlardan biri olan “A” skorunu almış olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu skor, sürdürülebilirlik odaklı çalışma ve çabalarımızın bir sonucudur. Sürdürülebilirliği odağına alan, karbon salınımımızı ve çevresel etkimizi en aza indirme yönünde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi