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Ekonomi Albaraka Türk'ten sektöre yeni bir soluk; “AlbarakaTech Global”
Ekonomi

Albaraka Türk'ten sektöre yeni bir soluk; “AlbarakaTech Global”

Albaraka Türk Genel Müdürü ve AlbarakaTech Global Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku: - "Yeni iştirakimiz AlbarakaTech Global'in yenilikçi bakış açısı ile Albaraka Türk'ün 35 yılı aşan bilgi ve tecrübesini birleştirerek mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimizin, ihtiyaç ve taleplerine katma değer yaratacak BT çözüm ve hizmetlerimizle destek olmayı sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:50:43 -
Albaraka Türk'ten sektöre yeni bir soluk; “AlbarakaTech Global”

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün yeni iştiraki AlbarakaTech Global, yapay zeka, veri analitiği, mikroservis mimarisi ve mobil teknolojilere odaklanarak, sektöre yeni bir soluk getirecek çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, bünyesinde hizmet veren tüm yazılım geliştirme fonksiyonlarını AlbarakaTech Global çatısı altında buluşturdu.

Albaraka Türk'ün yanı sıra diğer finansal kurumlara da hizmet sunmayı planlayan AlbarakaTech Global; yapay zeka, veri analitiği, mikroservis mimarisi ve mobil çözüm geliştirme gibi alanları odağına alarak, bu alanda oyunun kurallarını değiştiren olmayı hedefliyor.

1 Aralık itibarıyla, yeni ofisinde 218 çalışanla faaliyetlerine başlayan AlbarakaTech Global, hem Albaraka Türk ve Albaraka grup şirketleri, hem de küresel katılım bankacılık sektörü için çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve AlbarakaTech Global Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku, "Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz paralelinde attığımız adımlarla, katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmeye ve ekosistemimizi büyütmeye devam ediyoruz. Yeni iştirakimiz AlbarakaTech Global'in yenilikçi bakış açısı ile Albaraka Türk'ün 35 yılı aşan bilgi ve tecrübesini birleştirerek mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimizin, ihtiyaç ve taleplerine katma değer yaratacak BT çözüm ve hizmetlerimizle destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Büyük projelere imza atmış bir ekibimiz var"


AlbarakaTech Global Genel Müdürü Ali Tuğlu ise şunları kaydetti:

"Albaraka Türk Bilgi Teknolojileri grubu çatısı altında önemli büyük projelere imza atmış bir ekibimiz var. Bu dönemde, Albaraka’nın dijital dönüşümünün hayata geçirilmesinin yanı sıra, Insha Ventures ve Albaraka Garaj çatısı altındaki yeni girişimlerle beraber çok sayıda çözüm ortaklığında bulunduk. Şimdi bu deneyimleri AlbarakaTech Global bünyesinde yenilikçi ürünlere dönüştürmek istiyoruz.

Öncelikli hedefimiz uluslararası pazarda çözüm ve hizmet üreten finansal teknoloji firmaları arasında zirvede yer almak. Alışılagelmişin dışında projelere imza atmak ve bu sayede bizimle çalışan kurumlara bulundukları pazarlarda oyunun kurallarını belirleyen firmalar olabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yaptığımız yatırımları AlbarakaTech Global bünyesinde büyüterek devam ettireceğiz."


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