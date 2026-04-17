Alarm kritik seviyede!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran İslam Cumhuriyeti'ndeki savaşın küresel enerji piyasalarında neden olduğu sarsıntının Avrupa'da ciddi bir yakıt krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum, Avrupa'nın mevcut jet yakıtı stoklarının yalnızca yaklaşık 6 hafta yetecek seviyede olduğunu açıkladı.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, yaptığı değerlendirmede, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ve gaz akışındaki aksamanın "şimdiye kadarki en büyük enerji krizlerinden biri" olabileceğini ifade etti. Birol, bu durumun sadece havacılığı değil, küresel ekonominin tamamını etkileyecek geniş bir dalgaya neden olabileceğini söyledi.

Artan enerji maliyetleri ve tedarik riskleri nedeniyle Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin sefer azaltma ve maliyet kısma adımları attığı belirtilirken, bazı firmaların da olası yakıt sıkıntısı nedeniyle uçuş iptallerini değerlendirmeye başlayabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre krizin uzaması halinde sadece Avrupa değil, özellikle gelişmekte olan ülkeler de yüksek enflasyon ve ekonomik yavaşlama riskiyle karşı karşıya kalabilir. Enerji arzındaki kesintilerin küresel ölçekte fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.

Birol ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji akışının kesintiye uğramasının yalnızca kısa vadeli değil, altyapı hasarları nedeniyle aylar hatta yıllar sürebilecek etkiler doğurabileceğini vurguladı. Enerji arz güvenliğinin jeopolitik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Birol, mevcut tablonun küresel ekonomi için "derin ve uzun gölgeli bir jeopolitik risk" oluşturduğunu ifade etti.