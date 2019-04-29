0553 313 94 23

Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı

- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı

29 Nisan 2019 Pazartesi 10:03
Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri, Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Çek futbolcu Josef Sural’ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini, altı futbolcunun ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün, "Alanyaspor'un acısın paylaşıyoruz" başlıklı başsağlığı mesajında, şunlar kaydedildi:

"Alanyaspor oyuncularını taşıyan aracın geçirdiği kaza sonucu Josef Sural’ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir takımın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini yaşayan Alanyaspor’a, camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle büyük bir acı yaşayan Alanyaspor’un yanında olduğumuzu belirtir ve yaralananlara acil şifalar dileriz."

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Çek futbolcunun ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kasımpaşa Kulübünün mesajında ise şunlar aktarıldı:

"Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor'lu oyuncuları taşıyan minibüsün kaza yaptığını ve Josef Sural'In hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı; yaralı oyunculara acil şifalar dileriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:03
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. josef sural

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş çapraşıklıkları çocuklarda psikolojiyi bozuyor
    1. Diş çapraşıklıkları çocuklarda..
    2. Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
    3. Silvan’da mezarlık demirleri çalındı
    4. Siyonist lobi New York Times'a..
    5. Süper Lig kulüplerinden Sural için..
    6. Orgeneral Güler'e, Kanada Genelkurmay..
    7. 2 yavru ile yan yana selfie
    8. Bagajlar yağ içinde kalınca yolcular..
    9. Olkan Soycan dijital dünyanın enleri..
    10. Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde..
    11. Piyasa güne artı rezervle başladı
    12. TTB sapıklığa özendiriyor
    13. Genç kadın motosiklet kazasında..
    14. Otomobil bariyerlere daldı: 2 yaralı
    15. Erken doğan bebeklerde göz..
    16. Çevre Dostu Belediyeden miniklere geri..
    17. Hayatını sokak hayvanlarına adadı
    18. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    19. Prag’tan Sural için taziye mesajı
    20. Tarihi köprüde sürpriz evlenme teklifi
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan uyardı: Yeni borca girmeyin
    Erdoğan uyardı: Yeni borca girmeyin
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!