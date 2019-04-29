Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri, Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Çek futbolcu Josef Sural’ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini, altı futbolcunun ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün, "Alanyaspor'un acısın paylaşıyoruz" başlıklı başsağlığı mesajında, şunlar kaydedildi:

"Alanyaspor oyuncularını taşıyan aracın geçirdiği kaza sonucu Josef Sural’ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir takımın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini yaşayan Alanyaspor’a, camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle büyük bir acı yaşayan Alanyaspor’un yanında olduğumuzu belirtir ve yaralananlara acil şifalar dileriz."

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Çek futbolcunun ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kasımpaşa Kulübünün mesajında ise şunlar aktarıldı:

"Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor'lu oyuncuları taşıyan minibüsün kaza yaptığını ve Josef Sural'In hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı; yaralı oyunculara acil şifalar dileriz."