Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket! Josef Sural... Aytemiz Alanyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural'ın 90 numaralı formasının emekliye ayrıldığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor’un kazada yaşamını yitiren Çek futbolcusu Josef Sural’ın 90 numaralı forması kulüp yönetiminin kararıyla emekliye ayrıldı Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüs, önceki gece Alanya ilçesi yakınlarındaki Dinek mevkisinde iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Kaza sırasında açılan kapıdan fırlayan Çek forvet oyuncusu Josef Sural, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Dün Alanya’da düzenlenen töreninin ardından Josef Sural’ın cenazesi memleketi Çekya’ya gönderildi. Aytemiz Alanyaspor kulüp yönetimi bugün aldığı kararla Josef Sural’ın terlettiği 90 numaralı formayı emekliye ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından Josef Sural’ın elinde formasını tuttuğu bir fotoğrafına yer verilerek yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır" denildi.

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