Alanyaspor’da Konyaspor mesaisi başladı Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk edeceği Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük izinin ardından başladı.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk edeceği Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük izinin ardından başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, Malatyaspor maçının ardından 2 günlük izin sonrası bu maçın hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. İdmana top kapma çalışmasıyla devam eden turuncu-yeşilli ekip son bölümde ise dar alanda çift kale maç yaptı. İdmana kazada sağ kolu çatlayan Isaac Sackey katılmazken, Baiano ise takımdan ayrı çalıştı.

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