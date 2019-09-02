Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nu Erzurumspor'a kiraladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayaroğlu'nun bir yıllığına kiraya verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu, bu sezon sonuna kadar, bir yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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