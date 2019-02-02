Alanyaspor Galatasaray'ı elinden kaçırdı: 1-1!

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisindeki Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Alanyaspor'un golü Djalma'dan gelirken Galatasaray'ın golünü Sofiane Feghouli kaydetti. Galatasaray'da transferin son günü kadroya katılan isimler Luyindama ve Mitroglou bugün ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılılar maça hızlı başladı. İkinci dakikada Fernando'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Mitroglou kafayı vurdu, top kaleci Haydar'da kaldı.

İlk golden sonra oyuna ortak olan Alanyaspor, rakip kale önünde pozisyonlar bulmaya başladı. 12. dakikada Villafanez'in pasında Cisse diziyle indirdiği topa dönerek çok sert vurdu, kaleci Muslera direk dibinden topu çıkarmayı başardı.

Yine Muslera

Alanyaspor 14. dakikada yine çok etkili geldi. Ayağa paslar sonrası Villafanez hafif sol çaprazdan ceza alanı ön çizgisinden sert vurdu, Muslera yattı ve topu aldı.

15. dakikada Alanyaspor'da Djalma, Galatasaray'da da Mariano bir sakatlık yaşadı. Mariano tedavisi sonrasında oyuna devam edemedi ve yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Alanyaspor gole çok yaklaştı

Alanyaspor, 38. dakikada gole çok yaklaştı: Sol çaprazda topu alan Junior Fernandes ceza alanına girmeden sert vurdu, yerden giden topu Muslera bir an için elinden kaçırdı ancak bacak arasından geçen topu son anda kontrol etti.

Fernando, 3 dakika ilave edilen ilk yarının sonunda Djalma'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Djalma uzaktan attı

Alanyaspor, 45+4'üncü dakikada ilginç bir gol attı: Orta alandan ileri gönderilen topu Fernandes kafayla indirdi, Djalma çok uzaklardan muazzam bir vuruşla önde yakalanan Muslera'yı avladı: 1-0

Hakem Alper Ulusoy bu golün ardından ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

Galatasaray ikinci yarıya, ilk 45 dakikadan farklı bir görüntüyle başldı. 52. dakikada Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza alanında savunma arkasına sarkan Feghouli, son çizgiye inerken dar açıdan çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1

Galatasaray'da yeni transfer Kostas Mitroglou 55. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

Alanyaspor tehlikeli geldi

Alanyaspor 61. dakikada tehlikeli geldi: Sol kanattan ceza alanına sokulan Junior Fernandes, önündeki Linnes'ten çok iyi sıyrıldı ve çaprazdan vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı.

Galatasaray'da 82. dakikada Sofiane Feghouli yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.