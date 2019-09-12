Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in yenilgisiz takımı Aytemiz Alanyaspor, 7 puanlı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe 16 Eylül Pazartesi karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Futbolseverler maçı beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen izleyebilecek. v

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