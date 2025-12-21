Alanyapor, Karagümrük’ü 2 golle geçti
Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Alanyaspor, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Ui-Jo Hwang ve 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Ligde 7 maç sonra kazanan Joao Pereira ve öğrencileri, bu skorun ardından puanını 21'e yükseltti. Öte yandan İstanbul ekibi 9 puanla son sırada kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
6. dakikada Corendon Alanyaspor'da Güven Yalçın'ın golü faul sebebiyle iptal edildi.
13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Duarte'nin çaprazdan şutunda top, Doh'un ayağından sekip havalandı. Topa iyi yükselen Hwang, kafayla meşin yuvarladığı filelerle buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Janvier'in kullandığı kornerde ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda topu kaleci Grbic güçlükle kurtardı.
58. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.
82. dakikada Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu güçlükle kornere çeldi.
Maçta başka gol olmayınca karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.