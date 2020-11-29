  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi
Aktüel

Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:46:03 -
Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, düzenlenen etkinlikte çevre temizliği yaptı.

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top öncülüğünde gerçekleştirilen "Temiz çevre, yeşil doğa için el ele" etkinliğine, çoğu Rus uyruklu, ilçede yerleşik yaklaşık 150 yabancı katıldı.

Yerleşik yabancılar, Mahmutlar sahilinde yaklaşık 2 saat temizlik yaptı.

Muhtar Top, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği 3 ayda bir gerçekleştirdiklerini belirten Top, "Yerleşik yabancı komşularımızla farkındalık oluşturmak için kumsal temizliği yaptık. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Hep beraber el ele vererek çevremizi ve yaşadığımız yerleri korumak istiyoruz." diye konuştu.

Katılımcılardan Aygül Konysbayeva ise Mahmutlar'ı, Alanya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.

Konysbayeva, "Burada oturuyoruz ve burası bizim evimiz. Evimiz temiz olsun diye buluşarak sosyal projeler yapıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korkutan ikaz: Virüsün yayılımı çok daha kolay olacak! Pencerenizi bile açmayın
Gündem

Korkutan ikaz: Virüsün yayılımı çok daha kolay olacak! Pencerenizi bile açmayın

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, Pazar gününden itibaren Sahra ..
Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi
Siyaset

Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi

Mustafa Sarıgül tarafından kurulacak yeni partinin ismi belli oldu. Sarıgül, yeni partiyle ilgili ittifak açıklaması da yaptı.
Almanya: Haberlerden kaygılıyız
Dünya

Almanya: Haberlerden kaygılıyız

Almanya'nın, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden sonra bu ülkeden gelen haberlerden kaygılı olduğu ifade edildi. ..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay