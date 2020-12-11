Alanya'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu Dimçayı mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
E.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.