Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 114 kişiye 287 bin 318 lira ceza kesildi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasındaki denetimlerde 114 kişiye toplam 287 bin 318 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmadığı belirlenen 29 kişiye 80 bin 318 lira ceza verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de hafta sonu sorumluluk bölgesinde denetimler yaptı. Denetimlerde 85 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve maske takmadıkları için 207 bin lira ceza kesildi.