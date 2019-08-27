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Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 69 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.

27 Ağustos 2019 Salı 17:06
Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 69 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.


Dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi’nde sahile gelen Rus uyruklu Larisa Rychkova (69), burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Rychkova’yı kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rychkova, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Rychkova, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rychkova’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:06
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