Alan ve Akit’e dava açıldı, Cumhuriyet’e sessiz kalındı
Murat Alan hakkında peş peşe davaların açılmasına karşın, Cumhuriyet gibi açık terör destekçisi; şehitlerimize “şehit” demekten aciz, teröriste “terörist” diyemeyecek kadar gözü dönmüş, özellikle sınır ötesi operasyonlarda TSK’ya takoz olmak için elinden geleni ardına koymayan bir gazeteye karşı ise çıt çıkarılmaması dikkat çekti. Buna dikkat çeken Ali Karahasanoğlu, Alan'a dava açan komutanlara seslenip, "Dava dilekçesindeki iddiaları ispat etsinler o parayı onlara anında vereyim." dedi.27 Haziran 2019 Perşembe 13:26
yeniakit.com.tr Şimdiye kadar sınır içi ve sınır dışı operasyonlarda, TSK’ya sayısız haberle destek veren Yeni Akit’in Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, linç girişiminin ardından saldırıya uğradı. Maalesef Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK da, Alan’la ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. MSB, Alan hakkında suç duyurusunda bulundu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da manevi tazminat davası açtı.
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Cumhuriyet takozu terörün yanında!
Türkiye’de fitnenin ana kaynaklarından olan Cumhuriyet, TSK’nın özellikle sınır dışı operasyonlarında terörün sözcülüğünü yaptı. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında YPG’nin sözcülüğüne soyunan, Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden katillere tam sayfa ayırarak röportajlarını yayınlayan Cumhuriyet hakkında şimdiye kadar bir açıklama gelmezken, Alan’a yüklenilmesi dikkat çekti.
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“Kabullenemiyorum”
Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Alan’a yönelik davalar masaya yatırıldı.
Konuya dair önemli yorumlarda bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, 312 generalin Akit’e açtığı davayı da hatırlatarak şunları söyledi:
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