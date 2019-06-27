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Alan ve Akit’e dava açıldı, Cumhuriyet’e sessiz kalındı

Murat Alan hakkında peş peşe davaların açılmasına karşın, Cumhuriyet gibi açık terör destekçisi; şehitlerimize “şehit” demekten aciz, teröriste “terörist” diyemeyecek kadar gözü dönmüş, özellikle sınır ötesi operasyonlarda TSK’ya takoz olmak için elinden geleni ardına koymayan bir gazeteye karşı ise çıt çıkarılmaması dikkat çekti. Buna dikkat çeken Ali Karahasanoğlu, Alan'a dava açan komutanlara seslenip, "Dava dilekçesindeki iddiaları ispat etsinler o parayı onlara anında vereyim." dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:26
Alan ve Akit’e dava açıldı, Cumhuriyet’e sessiz kalındı

 yeniakit.com.tr  Şimdiye kadar sınır içi ve sınır dışı operasyonlarda, TSK’ya sayısız haberle destek veren Yeni Akit’in Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, linç girişiminin ardından saldırıya uğradı. Maalesef Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK da, Alan’la ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. MSB, Alan hakkında suç duyurusunda bulundu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da manevi tazminat davası açtı.

Görülmemiş linç kampanyasının ardından hastanelik olan Alan’a kuvvet komutanlarından da dava

Cumhuriyet takozu terörün yanında!

Türkiye’de fitnenin ana kaynaklarından olan Cumhuriyet, TSK’nın özellikle sınır dışı operasyonlarında terörün sözcülüğünü yaptı. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında YPG’nin sözcülüğüne soyunan, Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden katillere tam sayfa ayırarak röportajlarını yayınlayan Cumhuriyet hakkında şimdiye kadar bir açıklama gelmezken, Alan’a yüklenilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet teröriste 'terörist' diyemedi

Bu alçaklıktır! 11 aylık bebek şehit edildi, Cumhuriyet'in haberine bak!

Cumhuriyet'ten PKK'ya destek

Cumhuriyet Gazetesi bebek katillerine terörist diyemedi

Ahmet Şık'ın kardeşi PKK'ya 'terör örgütü' diyemedi

“Kabullenemiyorum”

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Alan’a yönelik davalar masaya yatırıldı.

Konuya dair önemli yorumlarda bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, 312 generalin Akit’e açtığı davayı da hatırlatarak şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:26
  1. Murat Alan
  2. Cumhuriyet

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 29 dk önce
    CUMHURİYET GAZETESİ İNANCINI GEREĞİNİ YAPIYOR ONLARDAN BEN 61 YAŞINDAYIM OKUMAM AMA BİR GÜN BU MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ ADINA YAPICI BİR YAZISINI DUYMADIM.
  • necmettin koruturknecmettin koruturk30 dk önce
    ulan bize ne Cumhuriyet ne demis ne dememis.Burada konu Murat Alan'in kahraman turk askerine essek demesi..Hic kimse turk ordusuna hakaret edemez. Hakaret eden ulkucu hareketin gazabina ugrar.
  • müslümanmüslüman37 dk önce
    demek ki o 312 general gerçek birer asker değilmiş! çünkü İslam dinini Akit gazetesinden daha iyi savunan bir gazete yok. ben şahsen dinini savunmayan askere asker demem.
  • AkpartiliAkpartili49 dk önce
    Sözcü gazetesi, 15 Temmuz gecesi darbeyi duyururken "TSK YÖNETİME EL KOYDU" manşetini atmıştı. Bu şekilde darbeyi tüm orduya mal etmiş oluyordu, tüm TSK mensuplarına DARBECİ diyordu, oysa diğer gazeteler "FETÖ kalkışması" demişti. Sözcünün Manşetini Fuat Uğur köşesine taşıdı, ertesi gün Sözcü o manşeti kaldırdı. Kuvvet Komutanları, kendilerine DARBECİ diyen Sözcüye neden dava açmadı? Bnezer bir ananos Cumhuriyette de vardı.
  • Mehmet YazgıMehmet Yazgı53 dk önce
    Ali İhsan Karahasanoğlu kardeşim üzülme!!!! çünki Allah bizimle beraberdir .... onlara yazıklar olsun diyor, onları Allah havâle ediyorum
  • DermanDerman1 sa önce
    Sayin. Ali karahasanoglu delikanli mert adamsin komutanlara seslenisin,bir tane yuksek rutbeli subaylardan sehit olani duymadimdusunuyomda,adem hududigibiler,neden erden olur sehitler.

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