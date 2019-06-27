Alan ve Akit’e dava açıldı, Cumhuriyet’e sessiz kalındı

yeniakit.com.tr Şimdiye kadar sınır içi ve sınır dışı operasyonlarda, TSK’ya sayısız haberle destek veren Yeni Akit’in Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, linç girişiminin ardından saldırıya uğradı. Maalesef Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK da, Alan’la ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. MSB, Alan hakkında suç duyurusunda bulundu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da manevi tazminat davası açtı.

Görülmemiş linç kampanyasının ardından hastanelik olan Alan’a kuvvet komutanlarından da dava

Cumhuriyet takozu terörün yanında!

Türkiye’de fitnenin ana kaynaklarından olan Cumhuriyet, TSK’nın özellikle sınır dışı operasyonlarında terörün sözcülüğünü yaptı. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında YPG’nin sözcülüğüne soyunan, Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden katillere tam sayfa ayırarak röportajlarını yayınlayan Cumhuriyet hakkında şimdiye kadar bir açıklama gelmezken, Alan’a yüklenilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet teröriste 'terörist' diyemedi

Bu alçaklıktır! 11 aylık bebek şehit edildi, Cumhuriyet'in haberine bak!

Cumhuriyet'ten PKK'ya destek

Cumhuriyet Gazetesi bebek katillerine terörist diyemedi

Ahmet Şık'ın kardeşi PKK'ya 'terör örgütü' diyemedi

“Kabullenemiyorum”

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Alan’a yönelik davalar masaya yatırıldı.

Konuya dair önemli yorumlarda bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, 312 generalin Akit’e açtığı davayı da hatırlatarak şunları söyledi: