Alan, Kömürspor’un otel masrafını karşıladı AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, hafta sonu Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kömürspor’un otel masraflarını karşıladı.

TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor hafta sonu Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kulübün yıllarca fahri doktorluğunu yapan AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Kömürspor’un otel masraflarını karşıladı. Alan’ın Kömürspor’a yaptığı desteğin herkese örnek olması gerektiği belirtildi.

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