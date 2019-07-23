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Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te

23 Temmuz 2019 Salı 17:59
Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te


İSTANBUL (AA) - Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Gambiya asıllı İsveçli futbolcu Alagie Sosseh'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İsveçli Alagie Sosseh, artık kırmızı-siyahlı formayı giyecek. 33 yaşındaki santrfor, 1.89'luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:59
  1. Alagie Sosseh
  2. Fatih Karagümrük
  3. Futbol
  4. TFF 1. Lig

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