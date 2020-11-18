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Aktüel Alacaklılar, "Alman Wirecard"dan 12,5 milyar avro talep ediyor
Aktüel

Alacaklılar, "Alman Wirecard"dan 12,5 milyar avro talep ediyor

"Alman finansal teknolojisinin geleceği" olarak addedilen Wirecard, şirketin bilançosunda 1,9 milyar avrodan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın merkezi olmuştu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:49:56 -
Alacaklılar, "Alman Wirecard"dan 12,5 milyar avro talep ediyor

BERLİN (AA) – Almanya tarihinin en büyük finansal skandallarından birinin merkezi olan ödeme şirketi Wirecard'ın alacaklılarının 12,5 milyar avro talep ettiği bildirildi.

Münih bölge mahkemesinde görülen iflas davasında, Wirecard AG’nin iflas yöneticisi Michael Jaffe’nin şirketin alacaklıları ile Münih’te yaptığı toplantıda, alacaklıların şirkete karşı 12,5 milyar avro talepte bulunduğu bildirildi.

Wirecard AG’den 12,5 milyar avro dışında, başka alacaklı taleplerinin olduğu fakat bunun kamuoyuna açıklanmadığı kaydedildi.

Wirecard AG’nin diğer şirketlerine karşı da başka alacaklı iddialarının bulunduğu, Jaffe’nin ise bu taleplere karşı bugün- yarın Münih’te toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Jaffe, dün yaptığı açıklamada, Wirecard’ın özel teknoloji varlıklarını Madrid merkezli Santander’e satmak için anlaştığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre, teknolojiyi yöneten yaklaşık 500 Wirecard çalışanı mevcut konumlarında kalarak Santander’in küresel ticaret hizmetleri ekibine katılacak.

Birkaç yıl öncesine kadar "Alman finansal teknolojisinin geleceği" olarak addedilen Wirecard, şirketin bilançosunda 1,9 milyar avrodan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın merkezi olmuştu.

Şirket, 3,2 milyar avro değerindeki borçlarının ortaya çıkmasından sonra iflas başvurusunda bulunmuştu.

Skandalın sonrasında Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu (BaFin), Alman ve Avrupa kamuoyunda finansal teknoloji şirketini denetleme konusunda başarısız olduğu iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

1999'da kurulan Wirecard'ın hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A., Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyordu.

Skandal, Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin 2019 hesaplarında 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle geçen yılın finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra ortaya çıkmıştı.

Wirecard AG'nin hisseleri Almanya’nın en büyük şirketlerinin bulunduğu Dax 30 Endeksi'nde işlem görmekteydi.


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