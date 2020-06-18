Alacak verecek kavgasında öldürülen Mehmet Yıldız’ın katil zanlıları yakalandı

Tuzla’da iki kişi arasında alacak verecek tartışması çıktı. Tartışma sonucu Mehmet Yıldız isimli vatandaş vurularak öldürüldü. Polis, olayın şüphelilerini kısa sürede yakaladı.

Olay, 9 Haziran gecesi saat 01.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinden gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İş yerine gelen ekipler Mehmet Yıldız isimli vatandaşı yerde kanlar içerisinde buldu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri istendi. Kısa sürede iş yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan müdahalenin ardından Mehmet Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinayet dedektifleri zanlıyı aynı gün yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler, olayın yaşandığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Ekipler, çalışmalar sonucu katil zanlısı Murat K. ve beraberindeki 2 kişiyi olaydan saatler sonra kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cinayet sebebi alacak verecek tartışması çıktı

Şüpheli Murat K. emniyetteki sorgusunda, Mehmet Yıldız’a 3 bin TL, Yıldız’ın da kendisine 3 bin 500 TL borcu olduğunu ve bu sebeple tartıştıklarını söyledi. Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve o esnada Murat K.’nin silahıyla Yıldız’ı vurduğu belirlendi. Mehmet Yıldız’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Murat K. ile ona yardım ettiği belirlenen Mehmet A. (34) ve Mehmet K. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.