Alacak verecek husumeti cinayetle bitti

Terme ilçesi Fenk Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen S.B.K ile C.Ç. arasında yine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.Ç. yanındaki silahı ateşleyerek S.B.K.'yı ağır yaraladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan S.B.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili incelene sürüyor.