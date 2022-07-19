Alabalık üretimi devlet desteğiyle yaygınlaşıyor

Kentteki su kaynaklarına kurulan 15 tesiste 950 ton alabalık, 41 milyon da alabalık yavrusu üretiliyor. Bölgede üretilen alabalıklar, Karadeniz başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerine gönderiliyor. Buralarda belirli bir kilograma ulaştıktan sonra Türk somonu olarak Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya pazarlanıyor. Devletin sunduğu desteklerden yararlanan 28 girişimcinin tesis kurmasıyla kentte 14 bin ton alabalık, 238 milyon da alabalık yavrusu üretilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan’da su ürünleri yetiştiriciliğine önem verildiğini dile getirdi. 2020 yılında 526 ton olan alabalık üretimin şimdilerde 950 tona ulaştığını belirtti. Şahin, şehirde 15 üretim tesisinin bulunduğunu ve yeni yapılan başvuru projeleriyle bu sayının 43’e ulaşacağını da ifade etti.