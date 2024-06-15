Al sana insana verilen değer Alman Ertuğrul

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Medya karteli ellerindeyken istedikleri gibi at koşturup İslam karşıtlığı yapan ve uzun yıllar Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğini üstlenen Ertuğrul Özkök, Almanya hakkında yaptığı skandal yorumla dikkatleri üzerine çekti. Özkök, Alman milli takımında İlkay Gündoğan için “G” harfi yerine “Ğ” harfinin kullanılmasını övgüyle değerlendirerek, “İnsana verilen değer” ifadelerini kullandı. Almanya, Gazze'deki katliama karşı sessiz kalması, İsrail’e en büyük desteği veren ülkelerin başında gelmesi ve Filistin’e destek veren isimleri cezalandırmasıyla tanınıyor. Özkök’ün yapay gündem inşa edip Almanya’yı insana değer vermekle itham etmesi, öte yandan Almanların Gazze’deki mazlumları insan yerine koymaması, Özkök ve savunduğu değerlerin ne denli düşük seviyeli olduğunu gözler önüne serdi.

“İnsana verilen değer”

Söz konusu yazısı nedeniyle sosyal medyada “yağcı Özkök” olarak nitelendirilen Özkök, şunları yazdı:

Almanya Milli Takımı’nın başında Türk asıllı bir oyuncu kaptan olarak sahaya çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlkay Gündoğan…

Daha sahaya çıkarken giydiği formanın sırtında yazılı ismi dikkatimi çekiyor.

Aynen şöyle yazılmış:

‘GÜNDOĞAN…’

U harfinin üzerinde iki nokta, G harfinin üzerinde yumuşak G işareti var.

Ne var bunda diyeceksiniz.

Şu var.

Alman alfabesinde üzerinde iki nokta olan Ü harfi var.

Ama üzerinde yumuşak G işareti olan G harfi yok.

Öteki ülkelerin takımlarındaki yabancı asıllı oyuncuların adları yazılırken, o ülkenin alfabesi dikkate alınır.

Ama İlkay’ın soyadı Türk alfabesinin kuralları dikkate alınarak yazılmış.

Belki bir çoğunuza önemsiz gibi gelebilir.

Bence önemli.

Alman milli takımı forması altında maça kaptan olarak çıkan oyuncunun annesinin, babasının geldiği ülkenin kültürel özelliği dikkate alınmış.

Çok önemli bir zarafet…

İnsana verilen değer.

Filistin destekçilerine eziyet

Filistin karşısında soykırım yapan İsrail’e destek noktasında taviz vermeyen Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetmişti.

Aynı zamanda Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Humboldt Üniversitesi bahçesine girerek oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahalede bulunmuştu. Alman polisi özellikle kadın protestoculara adeta eziyet etmiş, yerde sürükleyip tekmelemişti.

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