Akvaryum bakımı nasıl olmalı?

● Kısmî su değişimi akvaryumdaki su kalitesini bozar.

● Su hazırlayıcı maddelerin eklenmesinden sonra bakteri kültürü eklemek için bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre markalara göre değişmektedir. Dikkate alınmazsa kültürün etkisi azalır.

● Sıcaklığı sabit tuttuğu söylenen çoğu ısıtıcı akvaryumu gereksiz derecede ısıtmaktadır. Ayarlanabilir ısıtıcılarla beyaz benek gibi hastalıkların tedavisi de mümkündür.

● Balık satın alırken, o gün gelmiş balıkları almamaya özen gösterin. Kargo ile gelen balık aşırı derecede yıpranır.

● Akvaryuma eklenecek tuz iyotsuz olmalıdır. “Kalın Tuz” adıyla satılan tuzlar iyotsuzdur.

● Her akvaryum sahibinin küçük de olsa kullanıma hazır yedek bir akvaryumu olmalıdır. Yaralı veya hasta balıkların tedavileri ve yeni alınan balıkların karantina süreci için bu akvaryum kullanılır.

● Akvaryumdan dışarı atlayan bir balık, iyi gözükse bile tekrar akvaryuma salınmamalıdır. En iyi halde bile, derisini kaplayan koruyucu tabaka zarar görmüştür. Balık bir süre tedavi tankına alınmalıdır.

● Akvaryum alırken, yapılacak harcamalar önceden hesaplanmalıdır. Akvaryum fiyatları dikkatlice incelenmelidir. Filtrasyon sisteminden kesinlikle taviz verilmemelidir. Gerekirse daha küçük ancak filtrasyonu ideal bir akvaryum seçilmelidir.

● Su kalitesinin kritik olduğu dönemlerde yeni yemler denemeyin. Balıkların bir seferde yutabilecekleri ve alışık oldukları yemleri tercih edin.

● Önce odanın ışığını açın, birkaç dakika sonra da akvaryumun ışığını.. Kaparken de tam tersini yapmalısınız..

● Akvaryum içinde bir iş yaparken ısıtıcının ve diğer tüm elektirikli cihazların fişini çekin, aksilik bir kez olur ama telafisi olmaz.

● Akvaryumu birine emanet ederken, yem miktarını ifade etmek için bir ölçek kullanın. Aksi halde akvaryumunuz mutlaka aşırı yemlenecektir.

● Canlı yemleri ilk öğün olarak verirseniz diğer öğünlerde verilen yemler yenilmeyebilir. En az sevilen yemleri ilk öğünde verin.

● Akvaryumu taşıyan sehpa bu iş için yapılmış olmalıdır. Mobilyalar, büyük yükler taşımak için tasarlanmamışlardır.

● Pul yemler her boyda balığın yem yiyebilmesi için idealdir. Ancak her durumda bir miktar pul yem akvaryumda yenmeden kalacaktır. Az miktarda kullanılmalıdırlar.

● Hava motorunun altına birkaç kere katlanmış bir bez koyarsanız daha sessiz çalışır.

● Yaptığınız su değişimlerini, filtre temizliklerini tarih ve miktar olarak not edin.

● Akvaryumun kapağındaki floresan tutucu plastik ayaklar zamanla çatlayabilir, floresan suya düşebilir. Böyle bir durumda önce fişi çekin. Odada ağır koku ve akvaryum yüzeyinde kalın köpük tabakası size bunu hatırlatmalı.

● Aydınlatma sisteminin balast denen parçası ısınan bir malzemedir. Uygun şekilde yerleştirilmelidir.

● Akvaryum alırken cam kalınlığı kadar yapım tekniğini de önemseyin.