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Aktüel Aktif Bank’tan Türk sporculara N Kolay özel ödülü
Aktüel

Aktif Bank’tan Türk sporculara N Kolay özel ödülü

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer: - "Farklı ve zor şartlarda gerçekleştirilen maratonda koşan sporcularımıza desteğimizi hissettirmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:32:04 -
Aktif Bank’tan Türk sporculara N Kolay özel ödülü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul tarafından her sene düzenlenen ve N Kolay markası ile ilk kez koşulacak olan 42'nci İstanbul Maratonu’nda, genel klasmanda ilk üç sırayı alacak kadın ve erkek yerli sporcular, N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.

Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli şehir maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Maratonu, 8 Kasım’da koşulacak.

Bu yıl 42’ncisi gerçekleştirilecek maratonun yeni isim sponsoru N Kolay, genel klasmanda ilk üç sırayı alacak olan kadın ve erkek yerli sporcuları "N Kolay Özel Ödülü" ile ödüllendirecek. Ödül kapsamında klasmanda birinci olan sporcular 30 bin, ikinci sırayı alanlar 15 bin, üçüncü olanlar ise 5 bin liranın sahibi olacak.


- "Türk sporcuları desteklemek ve teşvik etmek istiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, N Kolay İstanbul Maratonu’nun Türk sporu ve İstanbul için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Farklı ve zor şartlarda gerçekleştirilen maratonda koşan sporcularımıza desteğimizi hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarının N Kolay İstanbul Maratonu’nu da etkilediğini aktaran Sümer, "Türk sporu ve Türkiye’nin marka değeri için önemli bir konumda olan N Kolay İstanbul Maratonu’nda yer alacak Türk sporcularımızı bu ödülle hem teşvik etmek hem de desteklemek istiyoruz. Koşu, dünyanın en demokratik sporlarından biri. İstanbul’da yaşıyoruz ancak yoğun tempoda İstanbul’u yaşayamıyoruz. Sadece spor ayakkabılarımızı giyerek hem spor yapabilir hem de İstanbul’un o tarihi dokusunu hissedebiliriz. Yalnızca bu özellikleri bile N Kolay İstanbul Maratonu’nu dünyadaki benzerlerinden farklı bir noktaya taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

8 Kasım'da koşulacak N Kolay İstanbul Maratonu’nda pandemi şartları sebebiyle bu yıl sadece 42 kilometrelik parkurda koşu gerçekleştirilecek. Ayrıca, sanal koşu ile dileyen herkes kendi seçtiği parkurda ve dilediği konumdan N Kolay İstanbul Maratonu heyecanına katılabilecek.

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