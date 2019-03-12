0553 313 94 23

Aktaş: “Spora destek önceliğimiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da faaliyet gösteren 250 spor kulübünün yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 14:18
Aktaş: “Spora destek önceliğimiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da faaliyet gösteren 250 spor kulübünün yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldi. Geçen 15 yılda 220’yi aşkın spor tesisini Bursa’ya kazandırdıklarını, gençlerin yapılan yatırımlar vasıtasıyla çeşitli spor dallarına yönlendirildiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu kültürü yaygınlaştırmak, sporu kırsal mahallelere kadar yaymak gibi bir hayalimiz var. İnşallah 31 Mart’tan sonra göreve tekrar seçildiğimizde, hayallerimizin gerçekleşmesi için güçlü adımlar atacağız” dedi.


Bursa’da amatör kulüplerde yöneticilik yapan 500 spor adamı, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (BASKF) etkinliğinde buluştu. BASKF Başkanı Osman Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının onur konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursalı çocuk ve gençlere spor yaptırmanın derdinde olduklarını söyledi. Geçen 15 yıllık süreçte gerek Hikmet Şahin gerekse Recep Altepe döneminde spora ciddi yatırımlar yapıldığını, 220’yi aşkın spor kompleksi ile tesisin Bursalı çocuklarla, spor düşkünleriyle buluşturulduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Ne kadar çok çocuğumuza spor yaptırırız, işin bu kısmındayız. 17 ilçenin salonunun olup olmaması bizim derdimiz. Nüfusu 10 bin de olsa, Osmangazi gibi 862 bin de olsa her ilçe için farklı aktivite alanlarının olması kaçınılmaz bir gerçek. Bırakın ilçeyi, kırsal mahallelerde dahi gençlerimizin ter akıtacağı sahalara ihtiyacımız var. Allah korusun, onları buralara sevk etmezsek, nereye sevk olunacaklarını buradaki kulüp temsilcisi ağabeylerimiz benden çok daha iyi biliyor.31 Mart sonrasında tekrar bu görev nasip olursa, bu sistemleri geliştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.


“Gençler bizim geleceğimiz”


Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, amatör spor kulüplerinin arkasında olmayı görev bildiklerini kaydetti. İşi doğru yapan, gençlere fayda sağlayan her kulübü baş tacı olarak gördüklerini belirten Başkan Aktaş, “Bursa’daki 230 kulübün çocuk ve gençlerimize dokunma çalışmaları var. Bu çabaları yabana atamayız” şeklinde konuştu. Göreve gelir gelmez acil ihtiyaçların giderilmesi yönünde kulüplere 1 milyon 200 bin TL’lik maddi destekte bulunduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Başarı, burada artı etki eden unsur olacak. Ortada başarı varsa, bunun karşılıksız kalmaması lazım. Şu anda 30-40 kulübün maddi sıkıntısının giderilmesi söz konusu. 1-2 gün içinde hallolacak inşallah. Yine alt yapısı olup da üst yapıda takımı bulunmayan kulüplere malzeme yardımı konusunda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bu tür çalışmaların devamı artarak gelecek. Bir kulüpte 50, diğerinde 80, bir başkasında 100 gencimiz var. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla hayatlarının en verimli çağlarını dolu dolu geçirmeliler. Bu yönde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız” ifadelerini kullandı.


BASKF Başkanı Osman Kılıç da toplantı çerçevesinde söz alarak, meslektaşlarını selamladı. Bursa’nın amatör sporda Türkiye’nin kalbi olduğunu dile getiren, 140 kulüp, 1100 antrenör, 400 hakem ve 5000 sporcunun faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Kılıç, “Büyükşehir Belediyesi, amatör spora yönelik büyük yatırımlar yapıyor. Bizlere bugüne kadar çok ciddi anlamda katkılar sağlandı. Umuyoruz ki arkası gelecektir. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerine, çalışmalarında can-ı gönülden başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.


Toplantıda Gürsu Yenidoğan Spor Kulübü yöneticileri, amatör spora sağladığı katkılar sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür plaketi takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:18
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E.Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
    1. E.Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    2. Moskova Uluslararası Turizm Fuarı..
    3. GRAFİKLİ - 5 soruda Cezayir'de..
    4. Başkan Pekyatırmacı: "Geleceğin..
    5. SAÜ’de “Katılım Bankacılığı..
    6. Tosya’da “Öğrenci Başarısında Okul..
    7. Genç Milli Futbol Takımı'nın aday..
    8. Başkan Erbaş: Batı Trakya’daki..
    9. Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
    10. Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması
    11. "Koyunculukta sürü büyütme projesi..
    12. Büyükşehir’in CBS uygulamaları
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bunlara..
    14. Cumhur İttifakına davul zurnalı..
    15. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    16. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    17. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    18. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    19. Kozalar oyunuyla büyülediler
    20. TDV KAGEM’İslam, Kadın ve Hayat’..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü