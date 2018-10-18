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Aktardan tavsiyeler

İşinize yarayacak doğal tedavi yöntemlerini sizler için derledik...

18 Ekim 2018 Perşembe 17:23
Aktardan tavsiyeler


AĞIZ YARALARI: Sirke ve susam yağı karışımı ile gargara yapılabilir. Birer çorba kaşığı böğürtlen yaprağı, hunnap, mercimek ve sinirli yapraktan oluşan karışımı kaynatıp, ılıkken gargara yapabilirsiniz. Kuru üzüm, anason ve balı aynı ölçüde karıştırıp, yaraların üzerine sürebilirsiniz.

AKCİĞER RAHATSIZLIKLARI: Isırgan tohumu, karabiber, mürsafi, bal ve hardal eşit miktarda karıştırılır ve sabah akşam birer çorba kaşığı yenir.

APANDİSİT: Bu hastalığa böğürtlen çayı faydalıdır.

ARPACIK: 1 çay bardağı sıcak suya bir tutam papatya konur ve bir müddet sonra süzülerek bununla göze masaj yapılır. Bu tedavi 2 saatte bir, 5-10 dakika tekrarlanır.

ASTIM: 1 litre suya 1 tutam mersin yaprağı veya ısırgan konur ve 10 dk. kaynatılıp demlenir ve süzülür. Günde 8-10 çay bardağı, şekersiz olarak içilir. 1 litre sıcak suya 5 yemek kaşığı ısırgan otu konur, 5 dakika sonra süzüp günde 8-10 bardak şekersiz içilir.

BADEMCİK: Kekik gargarası çok etkilidir. Balık yağı da faydalıdır..

BASUR: Zulumba ve Üzerlik tohumu eşit oranlarda katıştırılıp, sabahları aç karnına 1 çay kaşığı yenir.

BAŞ AĞRISI: Baş ağrısının pek çok sebebi olabilir. Etkili tedavi için bu sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Normal sıradan ağrılarda 1 bardak sıcak suya birer tutam lavanta, papatya, nane, biberiye ve kekik konur, 5 dakika sonra süzerek günde 2-4 bardak içilir.

ROMATİZMA: Havlıcan bitkisi kaynatılarak içilirse ağrılara, yellere, ayak ve özellikle romatizma ağrılarına karşı çok iyi gelir, mide soğuklamasına şifa verir.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:23
  1. bitkisel tedavi
  2. doğal tedavi

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