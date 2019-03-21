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AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan insansız hava aracı ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:36
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan insansız hava aracı ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan insansız hava aracı ANKA-AKSUNGUR, ilk uçuşunu 20 Mart’ta başarıyla yaptı. Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA, ilk uçuşta otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika süren test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu ANKA-AKSUNGUR’un 40 bin fite kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:36
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