  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aksigorta, Opel'i de portföyüne kattı
Ekonomi

Aksigorta, Opel'i de portföyüne kattı

Aksigorta, portföyünde bulunan Peugeot ve Citroën markalarına Opel'i de dahil etti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:59:20 -
Aksigorta, Opel'i de portföyüne kattı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Peugeot ve Citroen ile olan marka kasko ürünlerini yeniledi.

Portföyüne Opel markasını da dahil eden Aksigorta, Groupe PSA bünyesinde yer alan Peugeot, Citroën ve Opel markaları için için tek tip bir marka kasko geliştirmiş oldu.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni dünyanın gereklilikleriyle, müşteri ihtiyaçlarını bir araya getiren Aksigorta, portföyünde bulunan Peugeot ve Citroen markalarına Opel'i de dahil etti.

Groupe PSA’ya ait Opel markasının da eklenmesiyle Peugeot, Citroën ve Opel’e özel olarak tek tip kasko içeriği oluşturan Aksigorta, mevcut kasko içeriklerinde de iyileştirmeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, Opel markasının portföye eklenmesiyle Peugeot, Citroen ve Opel markalarını kapsayan özel bir kasko teminat ve hizmet içeriği geliştirdiklerini belirtti.

Tezbaşaran, "Mevcut durumda portföyümüzde bulunan Peugeot ve Citroën markalarına Opel’i de dahil ederek, Groupe PSA’ya ait üç markaya birden hizmet vermeye başladık. Aksigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla, Groupe PSA müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde göz önünde bulundurarak, mevcut kasko hizmet içeriğimizi genişlettik." ifadelerini kullandı.

PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık da şunları kaydetti:

"Groupe PSA'nın çok markalı yapısına uygun bir şekilde marka kasko iş ortaklarımızdan Aksigorta ile çerçevesini tekrar çizdiğimiz anlaşmamız sayesinde markalarımızın satış ve servis tarafında alınacak aksiyonları çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilecek. Amacımız her marka için farklı teminat yapılarını ortak bir hale getirerek tek tip bir ürün yaratmak ve markalarımızın müşterilerinin aynı avantajlara sahip olmasını sağlamak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım
Gündem

'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım

Karşısındaki kadın muhabire aldırmadan koronavirüs gibi bir konuyu bile cinselliğe bağlayarak insanlara korku vermeye çalışan "Ordinaryus Pr..
Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu
Korona Virüs

Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu

Kapitalist düzenin acımasızlığı kendisini koronavirüs salgınında da gösterdi. Emperyalist zengin ülkeler bu durumda bile aç gözlü davranmayı..
CHP'li İBB'den yeni skandal! Kilidi kırıp içeri girdiler
Gündem

CHP'li İBB'den yeni skandal! Kilidi kırıp içeri girdiler

Başakşehir'deki birçok projeyi yarım bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şimdi de gözünü Anne ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay