Aksigorta Dijital Güvenlik Platformu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Yaptığımız araştırmalar, dijital risklere karşı bilinç eksikliği olduğunu ortaya koydu ve biz de bundan hareketle Dijital Güvenlik Platformu’nu kurduk.” dedi.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, dijital güvenlik alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Dijitalleşen dünyaya adaptasyon sürecinde toplumda oluşabilecek risklere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan Aksigorta, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi ile iş birliği yaparak ücretsiz online dijital güvenlik eğitimleri başlattı.

Dijital riskler konusunda toplumdaki farkındalığın ve bilgi düzeyinin artması, kurumların ve bireylerin bu konuda daha hazırlıklı olmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Dijital Güvenlik Platformu, online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, siber riskler ve dijital güvenliğin yeni dönemin afeti olduğunu söyledi.

Siber ve dijital güvenlik kavramlarının son 10-15 yılda insan hayatına girdiğini ifade eden Gülen, “Yaptığımız araştırmalar, dijital risklere karşı bilinç eksikliği olduğunu ortaya koydu ve biz de bundan hareketle Dijital Güvenlik Platformu’nu kurduk.” dedi.

Gülen, platform kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi ile iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Yatırımcıların artık sürdürülebilirliği odağına alan şirketlere yatırım yapmak için çok daha istekli olduğunu aktaran Gülen, Sabancı Topluluğu’nun gelecek 5 yıllık planlamasında sürdürülebilirlikte öncü şirket olmak hedefiyle yola çıktığını söyledi.

Gülen, dünya nüfusunun yüzde 60’ının aktif internet kullanıcısı olduğunu, küresel düzeyde 4 milyardan fazla mobil internet kullanıcısı, 4 milyar sosyal medya kullanıcısı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“2018’de internette 7 milyar cihaz varken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 27 milyar oldu. İnternete bağlı cihaz sayısının 2025 itibarıyla 70 milyarı geçmesi bekleniyor. Pandemi sürecinde dijitalleşmede muazzam bir ivmelenme yaşandı. Bu süreçte 16-64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının online alışveriş miktarları yüzde 50 artmış, Netflix gibi yayın yapan platformları izleme oranları yüzde 24, video izleme oranları yüzde 24, haber izleme oranları yüzde 23 artmış.”





- “Tüketicilerin yüzde 63'ü dijital risk konusunda endişeli”





Aksigorta’da “oltalama saldırı”larına en çok kendisinin maruz kaldığını anlatan Gülen, yılda 120 milyon civarında zararlı yazılım üretildiğini, dijital güvenlik için 500 milyon dolara yakın yatırım yapan şirketler olduğunu anlattı.

Gülen, Aksigorta’da bilgi teknoloji alanında en çok yatırım yaptıkları alanın siber güvenlik olduğunu belirterek, gelecek yıl dünyada dijital saldırıların yol açacağı zararın 6 trilyon dolar düzeyine çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye’nin dünya üzerinde web tabanlı siber saldırıların hedefi olan 4. ülke olduğuna dikkati çeken Gülen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurumsal şirketlerde ciddi bir bilinç artışı olduğunu görüyoruz ama daha gidilecek çok yol var. Yaptığımız araştırmalar ailelerde ve bireylerde bilincin çok da yüksek olmadığını gösteriyor. Konuşulan KOBİ yetkililerinin yüzde 25’i bu konuda endişeli olmadıklarını beyan etti. Yüzde 56’sı ise siber risk veya dijital riski, kişisel bilgilerinin kopyalanması olarak algılıyor. Koronavirüs nedeni ile evden çalışmanın yoğunlaştığı böyle bir dönemde işletmelerin yüzde 74’ü özel önlemler almadıklarını belirtiyor. Her 4 tüketiciden biri olumsuz bir siber/dijital saldırı deneyimi yaşadığını söylüyor. Tüketicilerin yüzde 63'ü dijital risk konusunda endişeli. Ailelere baktığımızda ebeveynlerin yüzde 73’ünün çocuklarının dijital güvenliği için endişeli olduğunu görüyoruz.”





- “Yaşanan siber saldırılar saklanmamalı”





Uğur Gülen, siber risklere karşı koyabilmek için en büyük gücün farkındalığın artması olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de siber riskler konusundaki en doğru ve zengin bilgiye ulaşılacak olan Dijital Güvenlik Platformu'nu oluşturmak için yola çıktık.” dedi.

Yaşanan siber saldırıların saklanmaması gerektiğini, olası saldırıların kamuoyuna yansıdıkça daha çok farkındalığın artacağını vurgulayan Gülen, “Nasıl ki yaşanan depremin ardından deprem poliçesine karşı bilinç artıyorsa aynı şekilde yaşanan siber saldırıların açıklanmasının ardından toplumda da bu konuda farkındalık artacaktır." dedi.





- “İş yerlerinde ve ailelere özel farklılaşan ve hedef kitle ihtiyaçlarına yönelik ücretsiz eğitimler planladık”





Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran ise dijital güvenlik konusunda farkındalığın düşük seviyede olduğunu belirterek, Aksigorta’ya aylık 1,8 milyon mail geldiğini, bunun 1,5 milyondan fazlasının sisteme takıldığını ve potansiyel tehdit içeren mailler olduğunu, sistemin güvenli kabul ettiği 300 bin mail içinde riskli mailler bulunabildiğini söyledi.

Riskli maillerin yüzde 100 filtrelenemediğini aktaran Tezbaşaran, “Biz bunu kurum olarak inanılmaz bütçelerle bu seviyeye getiriyoruz. Küçük işletmelerin ve bireylerin karşı karşıya kaldığı riskler düşünüldüğünde durum daha iyi anlaşılabilir.” dedi.

Tezbaşaran, başlangıçta aileler ve küçük işletmeleri risklere karşı yüz yüze bilgilendirmeyi istediklerini ancak pandemi nedeniyle bunu dijital ortamda yapma kararı aldıklarını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi iş birliği ile ortaya çok zengin bir eğitim içeriğinin çıktığını ifade eden Tezbaşaran, şunları kaydetti:

“https://dijitalguvenlikplatformu.aksigorta.com.tr/ adresi üzerinden erişilebilecek olan platformun, dijital güvenlik ve siber saldırılar konusunda önemli bir referans ve bilgi kaynağı olacağına inanıyorum. Bunların yanı sıra Dijital Güvenlik Platformu’nun çok önemli bir fonksiyonu, eğitimdir. İş yerlerinde ve ailelere özel farklılaşan ve hedef kitle ihtiyaçlarına yönelik ücretsiz eğitimler planladık. Eğitimi alanlar dijital güvenliğe dair birçok konu hakkında bilgi sahibi olacak. Platformda eğitimler Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Projesi Doç. Dr. Bilgin Metin tarafından verilecek.”





- “Ücretsiz dijital güvenlik eğitimleri vererek katılımcılarımızı kötü amaçlı saldırılardan korumayı hedefliyoruz”





Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz de mevcut risklere karşı sigortacılık sektörünün yeni ürünler geliştirdiğini belirterek, pandemide teknolojinin yoğun kullanıldığı ve uzaktan erişimin sağlandığı bir dönemde gerek bireyler gerekse kurumların risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Altıngöz, Aksigorta’nın geliştirdiği Siber Koruma Sigortası’na ilişkin, ABD veya Almanya’daki siber güvenlik sigorta poliçesinin kapsamı her ne ise kendilerinin de bunu verebildiğini, geniş yelpazedeki teminat kapsamı olduğunu söyledi.

Fahri Altıngöz, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürünü de hizmete sunabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Dünyada siber sigortaların toplam prim üretiminin 7 milyar dolar olduğunu, gelecek dönemde 20-25 milyar dolara çıkmasını beklediklerini bildiren Altıngöz, risk olarak bakıldığında çok daha büyük bir riskin söz konusu olduğunu söyledi.

Altıngöz, penetrasyonun sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da düşük olduğuna işaret ederek, geçen seneden bu yana siber sigorta poliçe adetlerinin artış seviyesinde olduğunu kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Projesi (BÜSİBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, “Toplumsal fayda gözetilerek planlanan bu ücretsiz eğitimler, azami 100 kişinin katılımı ile Zoom üzerinden verilecek ve interaktif bir şekilde, soru sorulmasına olanak veren bir yapıda gerçekleşecek. İş yerlerine ve ailelere yönelik olarak 2020 sonuna kadar 4 eğitim verilmesi planlanıyor. Eğitime katılmak için web sitesi üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor. Çevrim içi olarak katılamayanlar daha sonra bu eğitimlerin kısa versiyonlarını izleyebilecek.” şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü ve UN SDSN Türkiye Direktörü Doç. Dr. Tamer Atabarut ise dijitalleşmenin günümüzde bireyler, kurumlar ve ülkeler için ciddi riskler yarattığını vurguladı.

Atabarut, şunları kaydetti:

“Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların çok olduğu yeni dünya düzeninde, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında organize ve sürdürülebilir projeler her geçen gün daha fazla önem kazanmakta ve ön plana çıkmakta. Aksigorta Dijital Güvenlik Projesi ile karşı karşıya olduğumuz pandemi sürecinde giderek hızlanan dijitalleşme kapsamında KOBİ’lere ve ailelere yönelik ücretsiz dijital güvenlik eğitimleri vererek katılımcılarımızı kötü amaçlı saldırılardan korumayı ve bilgi güvenliğini artırmayı hedefliyoruz.”















