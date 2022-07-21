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Siyaset Akşener'in ziyaretinde yine skandal görüntüler! İYİ Partililer protesto eden vatandaşa saldırdı
Siyaset

Akşener'in ziyaretinde yine skandal görüntüler! İYİ Partililer protesto eden vatandaşa saldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret gerçekleştirdiği Ordu'da, İYİ Partililer kendilerini protesto eden bir vatandaşı tartaklayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 18:54:00 - 2022-07-21 19:32:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, bugün Ordu'nun Aybastı ilçesine ziyarette bulundu. Kendilerini protesto eden vatandaşlara küfür ve yumruklarla karşılık vermeyi alışkanlık haline getiren İYİ Partililer yine aynı yönteme başvurdu. Vatandaş, öfkeli partililerce tartaklanarak uzaklaştırılırken Akşener'in ise "Sana saygı duyuyorum" dediği duyuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Aybastı ilçesine ziyarette bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte temaslarda bulunan Akşener, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşa saldırdılar

Kent ziyaretlerinde sık sık gerginlik yaşayan ve kendilerini protesto eden vatandaşlara küfür ve yumruklarla karşılık vermeyi alışkanlık haline getiren İYİ Partililer yine aynı yönteme başvurdu.

Akşener: Saygı duyuyorum

İYİ Partililer, bir şeyler söylemeye çalışan vatandaşı tartaklayarak uzaklaştırırken Akşener'in ise "Sana saygı duyuyorum" dediği duyuldu.

 

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