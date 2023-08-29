Akşener'in "Yavaş ve İmamoğlu" yalanı! "İYİ Parti'nin değil CHP'nin fikriydi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda açıklamalarda bulundu. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

Yaşananlara ilişkin katıldığı TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Akşener'i yalanlayan açıklamalar yaptı

"KENDİSİ İÇİN SADECE BELEDİYE BAŞKANLARINI ADAY GÖSTEREMEDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"

Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmayla ilgili Çıray "Onların da yarattığı merakla, çok ciddi bir vizyon, misyon ve yeni bir ufuk konuşması bekledim. Herkesi suçlayan, kendisi hariç herkesin hatalı olduğunu söyleyen. Kendisi için de sadece belediye başkanlarından birini aday gösteremediği için özür diledi." dedi.

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AKŞENER'İN 'YAVAŞ VE İMAMOĞLU' YALANI

Sözlerini sürdüren Çıray "'Sayın Akşener'in masaya geri daveti için şart bulunsun' dedik. Ben de Sayın Çömez'i aldım, Sayın Akşener'e gidip bunları anlattım. Akşener de 'Bu düşünülebilir bir çözüm yolu olabilir' dedi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü CHP'ye ait." ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI: YAVAŞ VE İMAMOĞLU, YETKİLİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLURSA AKŞENER MASAYA DÖNECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'ndaki 'ayrılık' krizi yaşandığı sırada yaptığı açıklamada, "Yavaş ve İmamoğlu, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa Akşener masaya dönecek" ifadelerini kullanmıştı.

Zorlu açıklamasında fikrin kendilerine ait olduğunu belirtip şunları söylemişti:

"Belediye Başkanlarımız Genel Başkanlarımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir."