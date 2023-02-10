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Medya Akşener'in tetikçisinden skandal "Erdoğan" iddiası! Haddini bil edepsiz
Medya

Akşener'in tetikçisinden skandal "Erdoğan" iddiası! Haddini bil edepsiz

Meral Akşener'in medyadaki baş tetikçilerinden Orhan Uğuroğlu, bu defa haddini fazlasıyla aştı. İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde köşe dolduran Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili akıl almaz hakaret ve iftiralara imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:14:00 -
Akşener'in tetikçisinden skandal "Erdoğan" iddiası! Haddini bil edepsiz

Meral Akşener'in medyadaki baş tetikçilerinden Orhan Uğuroğlu, bu defa haddini fazlasıyla aştı. İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde köşe dolduran Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili akıl almaz hakaret ve iftiralara imza attı. Uğuroğlu, "Erdoğan, canlı yayında hayatlarını kaybedenler için 'Allah rahmet eylesin' demedi. Yakınlarına, 'başsağlığı ve sabır' dilemedi" iftirasını attığı "Yazıklar olsun" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Vatan deriz, vatandaş deriz.

Vatanımıza da vatandaşımıza da can feda…

Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine indi, canlı yayında dedi ki;

-Benim vatandaşım,

-Benim vatandaşlarım…

Asla senin vatandaşın değilim Erdoğan.

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onurlu vatandaşıyım...

Sen kimsin ki ben senin vatandaşın olayım Erdoğan?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yedi düvelin işgaline neden olan Osmanlı hanedanının tebaası olmaktan kurtarıp özgür birey yaptığı vatandaşlardan biriyim.

Cumhurbaşkanlığı zırhına sığınmayacağını bilsem, hakkettiğin her şeyi yazarım.

(...) Canlı yayında hayatlarını kaybedenler için "Allah rahmet eylesin" demedin.

Yakınlarına, "Başsağlığı ve sabır" dilemedin…

(...) Hiç mi utanmadın? (...)"

 

 

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