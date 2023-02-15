Akşener'in tetikçisinden büyük edepsizlik! Haddini bil Orhan

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, haddini fazlasıyla aştı. Deprem bölgesinde sanki sadece muhalif gazeteciler ve siyasetçiler varmış gibi kirli bir algı oluşturmaya çalışan Uğuroğlu, milyonlarca kişinin oy verdiği AK Parti ile ilgili de alçakça bir niteleme yaptı. "AKP iktidarı Türk milletinin yüz karası oldu" herzelerini yumurtlayan "Türk milletinin yüz karası" Uğuroğlu, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İyi ki varsın Can Ataklı, deprem bölgesindeki tüm ihmaller zincirini yüzlerini yüzlerine vurdun.

İyi ki varsın İsmail Küçükkaya deneyiminle depremzedeleri kucaklarken uzmanlarla yaşananları enine boyuna sorguladın.

İyi ki varsın İsmail Saymaz deprem bölgesindeki zafiyetlere ayna oldun.

İyi ki varsın Ferit Demir televizyon gazeteciliğinin zirvesindeki basın emekçisi oldun.

İyi ki varsınız Selçuk Tepeli, Gülbin Tosun ve İlker Karagöz depremzedelerin sesi oldunuz.

İyi ki varsın Merdan Yanardağ yorumlarınla, haberciliğinle iktidara ders verdin.

İyi ki varsın Zafer Arapkirli objektif haberin ve özgür yorumlarınla gerçeklerin sesi oldun.

(...) Deprem bölgesine giderek günlerce kalan siyasi parti liderleri;

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Öztürk Yılmaz, Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Ahmet Özal, Rıfat Serdaroğlu iyi ki varsınız.

Büyük yardımları ile öne çıkan büyükşehir ve ilçe belediye başkanları;

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Özlem Çerçioğlu, Yılmaz Büyükerşen, Lütfü Savaş, Osman Gürün, Vahap Seçer, Kadir Albayrak, Osman Zolan, Alinur Aktaş, Mehmet Sekmen ve Memduh Büyükkılıç, Alper Taşdelen, Tevfik Göksu, Turgut Altınok ve yardıma koşan diğerleri iyi ki varsınız.

(...) Değerli okurlarım,

İlk 3 gün yani enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için hayati öneme sahip 72 saatte Tek Adam Rejimi, devlet imkanlarını kullanmayarak facianın büyümesine neden oldu.

AKP iktidarı Türk milletinin yüz karası oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ile eş Başkan Doktor Devlet Bahçeli'nin kurduğu ucube Tek Adam Rejimi enkaz altında kaldı.

(...) Deprem bölgesinde Erdoğan ve AKP'liler çocukları kalkan yapıp demeç vermeye utanmadılar.

(...) Bakanları hâlâ yalan üstüne yalan söylüyorlar.

(...) Büyük Türk Milleti;

Depremde hayatlarını kaybeden dün itibarıyla 30 bini aşkın vatandaşımız için, 90 bine yakın yaralımız için sizlere önerim var:

-AKP ve MHP'ye öyle bir Osmanlı tokadı atın ki yüzde 7 barajını bile aşamasınlar.

Seçim sandığına gömün bu ucube Tek Adam rejimini,

Seçim sandığına gömün AKP ve MHP'yi… (...)"