Akşener'in 'gariban tatlıcı' tiyatrosu da elinde patladı! O genç lüks pastane sahibinin oğlu ve İYİ Parti yöneticisinin yeğeni çıktı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce de "gariban" diye konuşturduğu birçok kişi gibi "tatlıcı çocuk" tiyatrosu da ortaya çıktı.

"Fırsat eşitliği yok" dediği genç bakın kim çıktı

Akşener'in "fırsat eşitliği" bulunmadığını iddia ettiği Hakan isimli genç, İYİ Parti Bucak ilçe yöneticisi Bilal Bölge'nin yeğeni çıktı.

Akşener tarafından çalışmak zorunda olan, gariban ve öfkeli olarak lanse edilen gencin, aynı zamanda lüks pastane sahiplerinden birinin oğlu olduğu öğrenildi.

Ayrıca gencin babası ve amcasının zengin bir hayat sürdüğü ve lüks araçlara bindikleri görüldü.