Akşener'in 'gariban tatlıcı' tiyatrosu da elinde patladı! O genç lüks pastane sahibinin oğlu ve İYİ Parti yöneticisinin yeğeni çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "gariban" algı oluşturduğu "tatlıcı çocuk" tiyatrosunun perde arkası ortaya çıktı. Fırsat eşitliği olmayan, gariban diye gösterilen ve öfkeli olduğu öne sürülen gencin ekonomik durumu iyi olan lüks pastanelerin sahibi bir ailenin çocuğu olduğu ve İYİ Parti yöneticisi Bilal Bölge'nin de yeğeni olduğu ortaya çıktı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce de "gariban" diye konuşturduğu birçok kişi gibi "tatlıcı çocuk" tiyatrosu da ortaya çıktı.
"Fırsat eşitliği yok" dediği genç bakın kim çıktı
Akşener'in "fırsat eşitliği" bulunmadığını iddia ettiği Hakan isimli genç, İYİ Parti Bucak ilçe yöneticisi Bilal Bölge'nin yeğeni çıktı.
Akşener tarafından çalışmak zorunda olan, gariban ve öfkeli olarak lanse edilen gencin, aynı zamanda lüks pastane sahiplerinden birinin oğlu olduğu öğrenildi.
Ayrıca gencin babası ve amcasının zengin bir hayat sürdüğü ve lüks araçlara bindikleri görüldü.