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Siyaset Akşener'in 'gariban tatlıcı' tiyatrosu da elinde patladı! O genç lüks pastane sahibinin oğlu ve İYİ Parti yöneticisinin yeğeni çıktı
Siyaset

Akşener'in 'gariban tatlıcı' tiyatrosu da elinde patladı! O genç lüks pastane sahibinin oğlu ve İYİ Parti yöneticisinin yeğeni çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "gariban" algı oluşturduğu "tatlıcı çocuk" tiyatrosunun perde arkası ortaya çıktı. Fırsat eşitliği olmayan, gariban diye gösterilen ve öfkeli olduğu öne sürülen gencin ekonomik durumu iyi olan lüks pastanelerin sahibi bir ailenin çocuğu olduğu ve İYİ Parti yöneticisi Bilal Bölge'nin de yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 00:41:00 - 2022-06-06 00:50:53

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce de "gariban" diye konuşturduğu birçok kişi gibi "tatlıcı çocuk" tiyatrosu da ortaya çıktı. 

"Fırsat eşitliği yok" dediği genç bakın kim çıktı

Akşener'in "fırsat eşitliği" bulunmadığını iddia ettiği Hakan isimli genç, İYİ Parti Bucak ilçe yöneticisi Bilal Bölge'nin yeğeni çıktı. 

Akşener tarafından çalışmak zorunda olan, gariban ve öfkeli olarak lanse edilen gencin, aynı zamanda lüks pastane sahiplerinden birinin oğlu olduğu öğrenildi.

Ayrıca gencin babası ve amcasının zengin bir hayat sürdüğü ve lüks araçlara bindikleri görüldü. 

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